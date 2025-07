Iren: primo semestre 2025 con risultati in crescita e investimenti consistenti

Genova. Iren, la multiutility attiva nei settori energia, ambiente e acqua, ha presentato oggi i risultati del primo semestre 2025, approvati dal Consiglio di Amministrazione. I dati mostrano una crescita nei principali indicatori economici e un proseguimento degli investimenti sul territorio.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ha registrato un incremento del +14%, raggiungendo i 726 milioni di euro. Questo aumento è stato supportato dai vari settori di attività del Gruppo e dall’integrazione di Egea Holding. Anche l’utile netto ha visto un incremento del +24%, attestandosi a 184 milioni di euro, un risultato che riflette la crescita dell’EBITDA e altre operazioni finanziarie.

Nel corso del primo semestre, Iren ha realizzato investimenti complessivi per oltre 900 milioni di euro, con un aumento del +14% per gli investimenti tecnici. Questi fondi sono stati indirizzati all’ammodernamento delle reti di distribuzione elettrica (+31%), allo sviluppo delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e all’espansione della rete di teleriscaldamento. L’azienda sottolinea che gli investimenti sono stati coperti dal flusso di cassa operativo.

Iren continua a focalizzarsi su iniziative sostenibili, con il 72% degli investimenti allineato alla Tassonomia europea. Tra le aree di interesse: La raccolta differenziata ha raggiunto circa il 70% nei comuni serviti; la capacità di depurazione delle acque reflue è aumentata del +7%, la volumetria teleriscaldata ha registrato un incremento del +12%.

La base clienti del Gruppo ha raggiunto i 2,4 milioni di utenze, con un aumento di 200 mila clienti, e il numero di dipendenti ha superato le 11.860 unità.

I commenti

Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, ha commentato i risultati definendoli “molto positivi”, evidenziando il contributo di tutte le business unit e delle recenti operazioni di acquisizione. Dal Fabbro ha inoltre confermato le previsioni per la fine dell’anno, con un EBITDA stimato tra 1.340 e 1.360 milioni di euro.

Gianluca Bufo, Amministratore Delegato e Direttore Generale, ha parlato di una “performance operativa molto solida” e ha sottolineato l’efficacia delle scelte strategiche e degli investimenti.

Moris Ferretti, Vice Presidente del Gruppo, ha ribadito l’importanza di una “strategia industriale integrata con la sostenibilità”, menzionando l’esempio dell’impianto di valorizzazione della carta di Collegno.