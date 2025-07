Genova. Un breve inseguimento, poi lo schianto dell’auto contro un palo e infine le sirene delle volanti che hanno tenuto svegli questa notte gli abitanti di Sampierdarena. E’ successo intorno a mezzanotte in piazza Masnata quando una volante della polizia si è messa all’inseguimento di un’auto che procedeva a zig zag a forte velocità.

L’inseguimento è durato in realtà poche decine di metri visto che l’auto con a bordo tre giovani, tutti di nazionalità equadoriana e di età compresa tra 21 e 36 anni, è andata a sbattere contro un palo. Il guidatore e il passeggero laterale sono scesi incolumi dal mezzo ma avrebbero fatto resistenza ai poliziotti delle volanti. Sono stati portati in Questura con il guidatore arrestato e il passeggero denunciato. Un terzo giovane che si trovava invece sul sedile dietro è rimasto ferito nell’incidente: è stato portato in codice arancione al San Martino: non sarebbe ferito in modo grave, ma potrebbe aver subito un trauma cranico.

Poco dopo l’incidente mentre la polizia locale faceva i rilievi, sul posto si è presentato anche il padre del guidatore che ha accusato i poliziotti di aver arrestato il figlio spintonandoli. L’uomo avrebbe anche rifiutato di mostrare i documenti: è stato portato in questura e poi arrestato anche lui per resistenza. Per padre e figlio direttissima questa mattina in tribunale.