Tirocini extracurriculari, la giunta Bucci dovrà adeguare l’indennità al costo della vita

Genova. Con 18 voti a favore (maggioranza) e 9 astenuti è stata approvata in consiglio regionale la mozione presentata da Rocco Invernizzi (Fratelli d’Italia), che impegna la giunta a rivedere l’indennità per i tirocini extracurricolari in Liguria adeguandola al costo della vita. Ad oggi l’indennità minima in Liguria ammonta a 500 euro lordi (o 400 in caso di rimborso spese di almeno 100 euro)

È stata respinta invece con voti speculari la mozione sullo stesso tema presentata da Jan Casella (Avs) che impegnava “a rivedere l’attuale risibile indennità del tirocinante prevedendone una consistenza non inferiore all’indice di soglia di povertà assoluta così come elaborata dall’Istat, partendo dai 988 euro previsti per 2023 e riparametrandoli ogni tre anni”.

“Crediamo profondamente nel valore del tirocinio extracurriculare come strumento che favorisca l’ingresso o il re-ingresso nel mondo del lavoro, in linea i bisogni del mercato e attraverso un’esperienza che qualifichi il tirocinante – ha dichiarato Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione. La proposta prevede anche il rafforzamento del ruolo del tutor e un monitoraggio sistematico degli esiti occupazionali.

“Oggi il mondo del lavoro è cambiato – ha aggiunto Veronica Russo – e i tirocini devono cambiare con esso. Devono essere mirati, qualificanti, accessibili a tutti, soprattutto a chi è in cerca della prima vera occupazione. Per questo chiediamo una riforma concreta e sostenibile”.

In aula, l’assessore regionale alla Formazione e Politiche attive del lavoro, Simona Ferro, ha confermato che la giunta è già al lavoro per riformare la disciplina regionale dei tirocini. Nel 2023 il 68,3% dei tirocinanti ha trovato lavoro entro 12 mesi dalla fine dell’esperienza.

“Questa mozione è nata dalla collaborazione con Andrea Orlando del Partito democratico e con l’associazione Genova che osa, da sempre impegnata nella ricerca di soluzioni concrete alle questioni sociali. Purtroppo, il tirocinio si trasforma spesso in una forma di sfruttamento. In questo momento, l’indennità di tirocinio è di 500 euro al mese. Riteniamo questa cifra troppo bassa e chiedevamo di alzarla a 988 euro al mese, considerata dall’Istat come la soglia di povertà assoluta per il 2023, con l’impegno di ricalcolarla ogni 3 anni. Purtroppo la maggioranza di centrodestra ha bocciato la nostra proposta, ma l’adeguamento dell’indennità resta un obiettivo primario”, dichiara Jan Casella di Avs.

“L’obiettivo di questa misura era contrastare il clima di diffusa incertezza e precarietà che si vive nel mondo del lavoro, in particolare fra i giovani. Il mercato del lavoro è sempre più precario e spesso ha puntato sull’abbassamento di tutele e garanzie per i lavoratori. I tirocini sono percorsi formativi utili, ma bisogna evitare che diventino complici di questa precarietà”, ricorda Casella.

“Garantire una indennità dignitosa per chi svolge tirocini extracurricolari in Liguria era un punto centrale del nostro programma elettorale. Aumentare l’indennità dei tirocinanti, portandola a un valore non inferiore all’indice di povertà pari a 988 euro, è un passo essenziale e decisivo per tanti giovani. Non dimentichiamo che una delle condizioni che accelera la fuga dei giovani dalla Liguria è proprio la bassa e cattiva retribuzione. Consideriamo il raggiungimento di questo obiettivo fondamentale. Ancora una volta però, questa maggioranza non coglie l’importanza di questa proposta”, dichiara Andrea Orlando, consigliere regionale del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro.