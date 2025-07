Confartigianato Genova incontra l’assessore Robotti, sul tavolo mobilità e politiche del lavoro

Genova. Confartigianato Genova, rappresentata dal segretario Luca Costi, dal presidente dei taxisti Francesco Vernazzano, dal tassista Paolo Spanu e da Alessandra Brunetti per le imprese funebri, è stata ricevuta dall’assessore comunale alla Mobilità sostenibile, al Trasporto pubblico e al Lavoro Emilio Robotti.

L’incontro – parte del percorso di sinergia e confronto previsto dal documento #NextGenova, sottoscritto dall’assessore prima delle elezioni – ha permesso di approfondire i temi strategici per le imprese artigiane e i servizi che operano in città, con particolare attenzione a mobilità, parcheggi, accesso al centro storico e politiche del lavoro.

“Oggi abbiamo incontrato Confartigianato e alcune categorie che rappresenta, – evidenzia l’assessore alla mobilità e al lavoro Emilio Robotti – è un incontro importante, uno di un percorso che intendiamo fare come amministrazione per andare a costruire una città diversa e inclusiva, nella quale andremo a sviluppare una mobilità diversa; sostenibile, integrata con tutti i fattori del trasporto pubblico, tra cui i taxi. Allo stesso tempo saremo molto attenti alla vivibilità della città per le imprese e i cittadini e anche alla qualità del lavoro, che l’artigianato rappresenta, per sviluppare la città”.

“Ringraziamo l’assessore per averci ricevuto rapidamente, sicuramente frutto di un’attenzione particolare per il nostro settore. Tra i temi affrontati, la mobilità e i parcheggi per le attività produttive, l’accesso al centro storico per i rifornimenti alle nostre imprese, le politiche dell’orientamento e dell’imprenditorialità per lo sviluppo di un lavoro qualificato, nonché la lotta all’abusivismo”, afferma Luca Costi, segretario Confartigianato Genova.

“Siamo la prima associazione dei taxisti ad essere ricevuta – sottolinea il presidente genovese dei taxisti, e tra i leader nazionali, Francesco Vernazzano – e abbiamo trovato un interlocutore già preparato e disponibile che ha ascoltato le nostre proposte. Abbiamo anche evidenziato problemi legati alla sicurezza soprattutto nelle ore notturne, dove il taxi rappresenta l’unico mezzo di trasporto disponibile. Gli 869 taxisti genovesi possono rappresentare un elemento fondamentale del trasporto pubblico locale e ne auspichiamo una forte integrazione”.

L’incontro si è concluso con la condivisione di un metodo di lavoro basato sulla collaborazione e su confronti periodici per verificare lo stato di avanzamento degli impegni presi.