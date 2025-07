Incidente in via Molassana, scooter contro auto ferma in coda: ferite due 17enni

Genova. Incidente questa sera in via Molassana, in corrispondenza della rotatoria “dei tonni”, dove uno scooter con due ragazze in sella si è schiantato contro un’auto ferma in coda.

È successo poco dopo le 20. Sono intervenute sul posto le ambulanze della Nuova Volontari San Fruttuoso e della Pubblica Assistenza Molassana, oltre a una pattuglia della polizia locale.

Una delle ragazze ha riportato una ferita lacero-contusa sul mento e varie escoriazioni in tutto il corpo, l’altra una sospetta frattura alla mano destra e diverse ferite.

A parte il grande spavento non si registrano per loro gravi conseguenze. Sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, una in codice verde e una in codice giallo.