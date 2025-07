Incidente in via Bobbio, bus contro pedone: 21enne in ospedale con un trauma cranico

Genova. Un bus extraurbano dell’Amt ha investito un pedone in via Bobbio, all’altezza della rimessa dopo l’incrocio con via Montaldo. A farne le spese un giovane di 21 anni, accompagnato all’ospedale San Martino per le ferite riportate.

È successo stamattina poco prima delle 10.30. Il bus, in quel momento fuori servizio, procedeva sulla corsia riservata in direzione monte quando il ragazzo ha attraversato improvvisamente fuori dalle strisce pedonali. Il conducente ha fatto il possibile per evitarlo, sterzando verso sinistra, ma l’impatto è stato inevitabile e piuttosto violento, come dimostra il parabrezza anteriore infranto.

Il 21enne, rimasto sempre cosciente nonostante le ferite alla testa, ha ammesso di essere stato distratto perché era al telefono con la fidanzata e guardava dalla parte opposta a quella da cui proveniva l’autobus. Medicato sul posto dal personale della Squadra Emergenza, sul posto insieme dall’automedica del 118, è stato portato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo con un trauma cranico.

Lievemente ferito anche un collega dell’autista che si trovava seduto su un sedile anteriore, raggiunto da alcune schegge di vetro e accompagnato anche lui al San Martino in codice verde con l’ambulanza della Croce Verde di San Gottardo. Per fortuna il bus non trasportava passeggeri e nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

Sul posto la polizia locale e il personale Amt per i rilievi dell’incidente. Limitate le conseguenze sul traffico.