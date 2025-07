Struppa, incidente tra una moto della polizia locale e un’auto: agente in condizioni gravissime

Genova. Grave incidente questa mattina intorno alle 11.00 a Struppa, in via Pedullà: una motocicletta della polizia locale e un’auto con una donna e due bambine a bordo si sono scontrate. La strada è stata chiusa.

L’agente che viaggiava in sella alla moto è in condizioni gravissime. Soccorso da automedica e Croce Azzurra di Bavari, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino. Nell’impatto ha riportato diversi traumi ed è ora in prognosi riservata.

Le due bambine a bordo della vettura hanno riportato ferite lievi, ma sono state portate comunque all’ospedale Gaslini in codice giallo per accertamenti. Ad accompagnarle, insieme ai genitori, le ambulanze della Nuova Volontari San Fruttuoso e della Squadra Emergenze. La madre, che guidava l’auto, è rimasta pressoché illesa.

La dinamica è al vaglio del nucleo infortunistica della polizia locale. Secondo le testimonianze raccolte, la moto procedeva con la sirena accesa a forte velocità in direzione monte ed è stata centrata in pieno dall’auto che stava attraversando verso il ponte Mario Tollari.