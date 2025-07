Ragazzino di 11 anni investito da un’auto vicino alla Sciorba, in codice rosso al Gaslini

Genova. Un altro grave incidente in Valbisagno, dopo quello che stamattina ha ridotto in fin di vita un agente della polizia locale in moto a Struppa. Stavolta a farne le spese è stato un ragazzino di 11 anni, investito nei pressi dell’impianto sportivo della Sciorba.

Erano quasi le 17.30 quando il giovanissimo pedone è stato travolto da un’auto in via Merello, la strada che costeggia il centro sportivo.

A intervenire sul posto, l’automedica e la Croce Verde di San Gottardo. Inizialmente si pensava a ferite di gravità, ma lo scenario si è rivelato più grave del previsto: il ragazzino ha subito una frattura scomposta esposta del ginocchio e una contusione toracica. È stato sottoposto ad analgesici e trasportato così in codice rosso all’ospedale Gaslini.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta col nucleo infortunistica per effettuare tutti i rilievi del caso.