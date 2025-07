Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro: ragazzo di 21 anni grave al San Martino

Genova. Brutto incidente ieri sera a Sestri Ponente, dove un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della propria moto, finendo contro un muro.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 21 di sera in via Ludovico Calda: secondo le prime ricostruzioni il giovane, che viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata, avrebbe urtato violentemente contro un muro a bordo strada, venendo sbalzato per diversi metri.

Immediato l’intervento dei medici del 118 e dei volontari della Croce Bianca di Cornigliano: il ragazzo è apparso subito in gravi condizioni e una volta stabilizzato è stato portato in codice rosso al San Martino di Genova. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio