Schiacciato dal bus che stava riparando, meccanico grave al pronto soccorso

Genova. Brutto incidente sul lavoro questa mattina a Bolzaneto, dove un meccanico è rimasto schiacciato mentre stava effettuando delle riparazioni sotto un bus.

L’episodio, avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina, si è verificato in una officina di via Romairone. Ancora da capire l’esatta dinamica: al momento dell’incidente l’uomo si trovava sotto il mezzo, rimanendone poi schiacciato.

Chiamati subito i soccorsi, all’uomo è stato riscontrato un grave schiacciamento toracico, per cui i medici del 118 hanno optato per un ricovero immediato in codice rosso presso il pronto soccorso del San Martino dove è arrivato cosciente e vigile.