Corso Sardegna, attraversa nel tunnel e viene investito da uno scooter: 40enne in ospedale

Genova. Incidente intorno alle 13.00 nel tunnel di corso Sardegna: un uomo di circa 40 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada ed è rimasto ferito.

Sul posto due ambulanze della Squadra Emergenze e le polizia locale per i rilievi.

A prestare i primi soccorsi è stato un infermiere che si trovava nelle vicinanze. L’uomo – che secondo i primi accertamenti ha attraversato proprio nel sottopasso ferroviario, dove non ci sono strisce pedonali – ha riportato una frattura scomposta alla gamba ed è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Solo ferite lievi per la conducente dello scooter, che è stata comunque accompagnata in ospedale per accertamenti.

Il fornice centrale, dove è avvenuto l’investimento, è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi della polizia locale.