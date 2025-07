Da corso Europa a via Buranello, tre persone investite in meno di un’ora

Genova. Ben tre persone investite in un’ora a Genova tra un incidente in corso Europa, uno in via Buranello e uno in via Bobbio, tutte portate in ospedale in condizioni fortunatamente non gravi.

Il primo incidente in via Bobbio, dove intorno alle 10.30 un bus extraurbano dell’Amt ha investo un ragazzo di 21 anni all’altezza della rimessa dopo l’incrocio con via Montaldo.

L’autobus, in quel momento fuori servizio, procedeva sulla corsia riservata in direzione monte quando il ragazzo ha attraversato improvvisamente fuori dalle strisce pedonali. Il conducente ha fatto il possibile per evitarlo, sterzando verso sinistra, ma l’impatto è stato inevitabile e piuttosto violento, come dimostra il parabrezza anteriore infranto.

Medicato sul posto dal personale della Squadra Emergenza, sul posto insieme dall’automedica del 118, è stato portato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.

Sampierdarena, ragazza investita in via Buranello

Il secondo incidente è avvenuto venti minuti dopo in via Buranello, a Sampierdarena, dove una ragazza di 24 anni è stata colpita da una macchina all’altezza dell’incrocio con Piazza Vittorio Veneto. Anche in questo caso alla ferita è stato assegnato un codice giallo, ed è stata portata all’ospedale Villa Scassi.

Incidente in corso Europa, pensionato travolto da un’auto

Il terzo incidente si è verificato intorno alle 11.30 in corso Europa. La vittima in questo caso è un pensionato che è stato investito da un’auto nella corsia riservata ai bus, in direzione centro città.

Soccorso inizialmente da un automobilista, che ha chiamato il 112, è stato poi stabilizzato dal personale dell’automedica, della Squadra Emergenza e dell’ambulanza.

L'incidente in corso Europa

Tanta la preoccupazione da parte delle persone che hanno assistito all’incidente nel vedere l’uomo a terra immobile, ma le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si pensasse: l’anziano è stato accompagnato in codice giallo al San Martino

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.