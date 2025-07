Cornigliano, incidente tra due automobili: due feriti incastrati tra le lamiere

Genova. Brutto incidente questa mattina, prima dell’alba, in via Siffredi, a Corniglliano. Due auto si sono scontrate frontalmente nel tratto in curva tra la stazione ferroviaria e la deviazione per l’aeroporto Cristoforo Colombo.

Coinvolte nel frontale due vetture, un’utiliaria e un taxi, ma la dinamica dello schianto è ancora da chiarire.

Due i feriti, i due conducenti delle macchine, rimasti incastrati tra le lamiere. Per questo sul posto oltre ai soccorsi medici di 118 e ambulanze, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico in attesa della bonifica stradale.

Le condizioni dei due feriti sono serie ma non rischiano di morire.