La porta del bus Amt si chiude mentre sale: passeggero finisce a terra. La denuncia: “L’autista non mi ha soccorso”

Genova. Ha raggiunto il bus ancora in fermata, ci ha messo un piede sopra ma la porta del mezzo è stata chiusa e lui è stato scaraventato a terra, tra il marciapiede e il mezzo. Non solo: il bus a quel punto sarebbe ripartito senza neppure accertarsi delle condizioni dell’uomo che ha scritto una lettera ad Amt e ne ha inviato una copia alla nostra redazione per denunciare l’accaduto.

L’incidente, in base a quanto raccontato dal passeggero in una lettera firmata e con indicati gli estremi dell’autobus è accaduto ieri alle 17.35 alla Brignole.

F. S. – queste le iniziali del passeggero – racconta che aveva fatto una piccola corsa per prendere quell’autobus, un 18 barrato, diretto a San Martino e che è salito dalla porta posteriore, quella destinata alla salita dei passeggeri.

“Poiché il mezzo si trovava ancora in fermata e non era sul punto di partire, mettevo un piede dentro al bus, salendo finalmente a bordo” spiega dicendo che poi all’improvviso si è sentito “travolto come da un ceffone” perché “l’autista aveva chiuso la porta”. A quel punto “nel chiudersi, la porta mi scaraventava a terra e mi ritrovavo pericolosamente sdraiato tra il mezzo ed il marciapiede” spiega. Ma anziché soccorrerlo “il conducente del mezzo ripartiva come un razzo – ed anche qui non esagero – senza neppure accertarsi delle mie condizioni in seguito all’incidente”.

Amt, dopo aver ricevuto la segnalazione, contattata da Genova24 commenta: “Siamo dispiaciuti per quanto segnalato dal signor S. Faremo accertamenti su quanto accaduto e sulla dinamica dei fatti”.