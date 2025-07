Incidente sull’autostrada A7, quattro feriti e code chilometriche in direzione Milano

Isola del Cantone. Incidente questa mattina sull’autostrada A7 Milano-Genova nel tratto tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione nord, all’altezza di Arquata Scrivia.

Si tratta di un tamponamento tra veicoli, tra cui in furgone. In tutto sono rimaste ferite quattro persone, nessuna delle quali in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze inviate dal 118 di Genova: la Croce Bianca di Bolzaneto, la Croce Verde di Busalla, la Croce Verde di Casella e la Croce Rossa di Campomorone. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria.

Pesanti invece le conseguenze sul traffico: sul tratto interessato si sono formati fino a 4 chilometri di coda.