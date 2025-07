Auto si ribalta sull’autostrada A12 in Versilia, 57enne genovese in gravissime condizioni

Forte dei Marmi. Un uomo di 57 anni residente a Genova è in gravissime condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di domenica sull’autostrada A12 all’altezza del casello di Versilia, in direzione Livorno.

L’auto su cui viaggiava, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata sulla carreggiata. L’uomo ha riportato diversi traumi e ha subito l’amputazione di un braccio.

Sul posto i soccorritori del 118, l’automedica di Massa, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il 57enne genovese è stato portato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa.

Insieme a lui sulla vettura c’erano altre quattro persone, tutti cittadini spagnoli di 68, 42, 25 e 15 anni. Sono rimasti tutti feriti nell’impatto, ma nessuno di loro è in gravi condizioni. Alcuni sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, ma in ogni caso non sono in pericolo di vita.