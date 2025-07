Incidente in A12, auto si schianta contro i veicoli fermi in coda: un ferito e traffico in tilt

Genova. Incidente in tarda mattinata sull’autostrada A12 in direzione Livorno tra i caselli di Genova Nervi e Recco. Tre auto sono state coinvolte in un tamponamento e una persona è rimasta ferita. Il traffico è rimasto bloccato con 6 chilometri di coda.

Si tratta di un uomo di circa 35 anni, alla guida della vettura che – secondo una prima ricostruzione – è sopraggiunta ad alta velocità andando a schiantarsi contro le altre macchine ferme in coda in galleria.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Squadra Emergenze e Croce Verde di Bogliasco insieme all’automedica Golf 1 del 118 di Genova con polizia stradale e personale di Autostrade.

L’uomo è stato estratto con un estricatore dalle lamiere dell’auto, completamente distrutta nella parte anteriore, e posto su una barella spinale, per poi essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo.

Le altre quattro persone a bordo dei due veicoli tamponati a catena hanno tutte rifiutato il trasporto in ospedale, non avendo riportato particolari traumi.