Tamponamento sulla A10, fino a sette chilometri di coda tra Celle e il bivio con l’A26

Genova. Un tamponamento tra due automobili avvenuto intorno alle 15 ha provocato sette chilometri di coda sull’autostrada A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e il bivio per la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova.

Due persone ferite, fortunatamente in modo lieve. Sul posto soccorsi, polizia stradale e il personale della società concessionaria Autostrade per l’Italia. Per alcune ore il traffico ha viaggiato su una sola corsia ma l’incidente si è risolto prima dell’ora di maggiore deflusso di turisti dalle riviere verso le regioni del Nord.

Dal tardo pomeriggio di questa domenica 20 luglio altre code si sono formate sulla rete autostradale genovese, in particolare sulla A10 all’altezza del bivio con la A26 verso Nord, a tratti tra Pra’ e Masone, sulla A26, e sulla A12 all’altezza del bivio con la A7 sempre verso Nord.