Inchiesta Gambino, Pastorino (Lista Orlando) e D’Angelo (PD): “Incredibile il silenzio del centrodestra”

Genova. “La narrazione politica del centrodestra sfiora ormai il tragicomico. Dopo aver condotto il Comune di Genova e le sue partecipate verso uno sfascio economico, lasciando le casse vuote alla nuova amministrazione e dopo le dichiarazioni – oggi del tutto smentite dai fatti – su Amt durante la campagna elettorale, Piciocchi riesce ancora a rilasciare dichiarazioni arroganti, ignorando il contesto che lui stesso ha contribuito a generare”.

Così Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Orlando in Regione Liguria e Simone D’Angelo, consigliere regionale del Partito Democratico, commentando le recenti esternazioni dell’ex Sindaco facente funzioni di Genova, Pietro Piciocchi.

“È noto dell’esistenza di una rilevante indagine in corso, che vede uno degli Assessori di punta della precedente Giunta del Comune di Genova, Sergio Gambino, tra gli indagati principali. Le accuse riguardano presunti abusi nell’impiego della Polizia Locale, irregolarità nel meccanismo elettorale e un sospetto incremento di voti in alcune rsa riconducibili a imprenditori vicini. L’inchiesta riguarda anche le elezioni regionali dell’ottobre 2024, vinte da Marco Bucci per un soffio, con uno scarto di circa 8.500 voti”.

“Nel rispetto del lavoro della magistratura, ci chiediamo però cosa pensi il presidente Bucci di un’imputazione che, qualora confermata, aprirebbe una riflessione sui voti ascrivibili al centrodestra, soprattutto a Genova, gettando un’ombra sulla legittimità stessa del risultato elettorale. Forse, invece di ostentare arroganza, il centrodestra dovrebbe interrogarsi. Troviamo sbalorditivo che di fronte a un’indagine che riguarda un passato recente quantomai attuale, il rumore delle dichiarazioni si trasformi in un silenzio assordante”, concludono Pastorino e D’Angelo.