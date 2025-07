Genova. Risveglio di paura questa mattina in via Burlando, sulle alture di Staglieno, per un incendio divampato all’interno di un appartamento che ha costretto una trentina di persone a evacuare per la grande quantità di fumo che si è generata.

È successo intorno alle 6 del mattino al civico 22B, uno dei palazzi sopraelevati rispetto al livello della strada. Le fiamme sono partite da un frigorifero e hanno interessato un’abitazione al quarto piano. I residenti, appena compreso cosa stava accadendo, sono scappati chiudendo la porta e hanno subito chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto con una squadra e il carro aria respirabile, hanno avuto diverse difficoltà perché le bocchette antincendio posizionate lungo le scale non erano funzionanti. L’inconveniente ha ritardato lo spegnimento dell’incendio, che nel frattempo ha continuato a sprigionare fumo per tutto il condominio. I pompieri hanno steso una tubazione fino alla porta di casa e così hanno estinto le fiamme.

Sono state allertate l’automedica del 118 e ben quattro ambulanze per soccorrere eventuali feriti e intossicati: Squadra Emergenze, Nuova Volontari San Fruttuoso, Croce Bianca Genovese e Croce Blu di Castelletto.

Alla fine nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Una quindicina di persone tra abitanti e forze dell’ordine erano rimaste bloccate in uno spazio esterno all’ultimo piano perché il fumo aveva reso irrespirabile l’aria al di sopra dell’appartamento andato a fuoco. I vigili del fuoco, una volta risolta l’emergenza, li hanno fatti uscire in sicurezza.

In seguito all’incendio si è generata anche una piccola fuga di gas, tamponata dal personale del Iren giunto sul posto. Ingenti i danni.