Genova. Un incendio è scoppiato martedì pomeriggio in un palazzo di via Buranello, a Sampierdarena, con sette persone, tra cui quattro bambini, in ospedale per un principio di intossicazione.

Le fiamme sono divampate in un appartamento al quinto piano, e un denso fumo ha velocemente invaso anche il sesto e ultimo piano.

Gli inquilini si sono messi in salvo andando sul terrazzo, mentre il resto degli abitanti del palazzo è uscito in strada. I vigili del fuoco, subito intervenuti, hanno valutato che le persone sul terrazzo fossero in zona sicura e hanno prima spento le fiamme che si erano sviluppate in cucina.

Molti i danni da fumo. Gli inquilini sono potuti rientrare nelle abitazioni al termine delle operazioni, via Buranello è rimasta chiusa al transito il tempo necessario alle operazioni di spegnimento. Sul posto anche la polizia e nove ambulanze; in totale sette le persone