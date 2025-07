Genova. Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di martedì a Santa Margherita Ligure per un incendio scoppiato in una villetta in via Privata Giovo.

Le fiamme sono divampate al secondo piano, e al loro arrivo i vigili del fuoco hanno subito salvato il cane dei proprietari, che era all’interno.

L’animale era incolume, ma l’incendio ha danneggiato gravemente il primo piano e la mansarda. Ingenti i danni, da chiarire le origini e le cause.