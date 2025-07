Incendio in porto, a fuoco latte di vernice: denso fumo nero in zona

Genova. Un incendio è scoppiato mercoledì mattina al terminal Bettolo, nella zona portuale. A prendere fuoco alcune latte di vernice, che hanno provocato una densa colonna di fumo nero che si è alzata sul porto.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco anche da parte dei residenti. Le squadre sono intervenute immediatamente e hanno spento il rogo, anche se il fumo denso è rimasto in zona causando anche qualche problema alla viabilità.

Poco prima delle 10 la situazione era ormai sotto controllo, anche se i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per assicurarsi che l’incendio fosse definitivamente spento. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

A breve giro la nota di Autorità di Sistema Portuale: ” Nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 7:45, un incendio si è sviluppato nel bacino portuale di Sampierdarena, nell’area adiacente a Calata Bettolo, zona utilizzata dall’impresa Cimolai per l’assemblaggio della nuova Torre Piloti di Genova. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che ha permesso di circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza la zona dove non c’era operatività portuale ma erano ricoverati materiali di cantiere. Sul posto sono interventi anche la Polizia di frontiera e la Capitaneria di porto. Ancora da accertare le cause del rogo. Per ragioni di sicurezza sono state limitate le attività dei terminal confinanti mentre per garantire le operazioni di spegnimento dell’incendio è stata momentaneamente interrotta la viabilità interna nell’area di Calata Bettolo. Sono attualmente in corso le operazioni per ripristinare la viabilità e risolvere il congestionamento dei mezzi”