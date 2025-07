Incendio nei boschi di Carasco nato da un “fuoco di pulizia”: multa da 10mila euro per chi lo ha acceso

Genova. Nella mattinata di ieri si è sviluppato un incendio boschivo in Comune di Carasco, vicino al centro abitato, messo sotto controllo dal pronto intervento di Vigili del Fuoco. Giungeva anche su posto la pattuglia dei Carabinieri Forestale di Lavagna per iniziare le indagini e accertava che il rogo era stato presumibilmente causato dall’incauta accensione di un fuoco di pulizia nonostante da sabato scorso viga lo Stato di Grave Pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

“Le piogge della notte scorsa non sono state evidentemente sufficienti a ridurre il pericolo di incendio – si legge nella nota dei carabinieri forestali – D’altro canto sono documentati molti casi scoppiati poco dopo precipitazioni anche copiose. Bastano poche ore di caldo perché tornino ad esserci tutte le condizioni predisponenti il propagarsi delle fiamme. Il periodo è ancora più breve nel caso vi sia vento anche se si tratta di leggera brezza. E’ quindi fondamentale rispettare il divieto di accendere fuochi di usare macchinari che possano produrre braci o scintille e persino di fumare, in qualunque luogo da cui le fiamme possano raggiungere un bosco”.

Il presunto autore dell’incendio di oggi sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria che ne valuterà l’eventuale responsabilità. Allo stesso è stata anche notificata la sanzione amministrativa da 10.000 euro per aver violato i divieti previsti dallo Stato di Grave Pericolosità.