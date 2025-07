Drammatico incendio in un negozio a Busalla, due gatti morti tra le fiamme

Busalla. Paura venerdì pomeriggio a Busalla per un incendio in un negozio di via Martiri di Voltaggio costato la vita a due gatti.

Le fiamme hanno iniziato a divampare per cause da accertare nel locale commerciale, mentre il fumo aveva già invaso l’abitazione soprastante.

I vigili del fuoco, durante le operazioni di spegnimento, hanno rinvenuto due gatti deceduti. Altri due, scappati lungo la scala, sono riusciti a mettersi in salvo al piano superiore. I due felini sopravvissuti sono stati affidati alle cure della Croce Gialla per le cure del caso.

L’incendio ha provocato ingenti danni nel negozio, mentre i piani superiori hanno subito danni a causa del fumo.

Sul posto carabinieri e 118. Nessuna persona coinvolta.