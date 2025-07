Imprenditori edili evadono 1,5 milioni di tasse: scattato il sequestro della Guardia di Finanza

Genova. I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno portato a termine una complessa attività di indagine denominata “EUKLEIDES”, conclusasi con l’accertamento di un’evasione fiscale per oltre 1,5 milioni di euro

tra imposte dirette ed iva e l’emissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

di un decreto di sequestro preventivo di circa 185 mila euro nei confronti di due soggetti genovesi operanti nel

settore dell’edilizia.

L’attività di indagine è stata eseguita attraverso un approfondito esame della documentazione acquisita dai

militari della Compagnia di Chiavari che, messa a sistema con le risultanze emerse dalle banche dati in uso al

Corpo e dalle analisi forensi dei dispostivi elettronici degli indagati, ha disvelato l’articolato sistema di evasione

posto in essere dai due imprenditori.

In particolare, uno dei soggetti, titolare di una ditta individuale con sede a Genova, è risultato aver evaso le

imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2021, 2022 e 2023, omettendone le dichiarazioni per un

ammontare imponibile di oltre 2,5 milioni di euro. Inoltre, il medesimo soggetto, per il tramite della suddetta

impresa, ha emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 200 mila euro nei confronti di un’altra società

genovese, anch’essa operante nel settore dell’edilizia, il cui rappresentante legale è stato segnalato per il reato di

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.