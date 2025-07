Il vicepresidente Piana incontra l’ambasciatore tedesco Hans Dieter Lucas

Genova. Visita istituzionale oggi in Regione Liguria dell’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Hans Dieter Lucas, ricevuto dal vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana.

L’incontro si è svolto in un clima di cordiale collaborazione e ha toccato diversi temi di interesse comune: le opportunità legate al Pnrr, lo sviluppo delle grandi opere infrastrutturali che rafforzano la centralità della Liguria nei rapporti economici con la Germania, la cooperazione europea nella gestione dei flussi migratori, lo sviluppo territoriale e la forte presenza di cittadini tedeschi nella regione, in particolare nelle riviere.

«La visita dell’Ambasciatore Lucas, per la prima volta in Liguria – ha dichiarato il vicepresidente Piana – rappresenta un importante segnale di attenzione verso la nostra regione, da parte di uno dei principali partner europei dell’Italia. Il nostro obiettivo è rafforzare la collaborazione istituzionale ed economica, anche alla luce delle nuove sfide globali, nel solco di un dialogo costruttivo e reciproco».

Hans Dieter Lucas è ambasciatore in Italia dal 2020. In precedenza ha ricoperto incarichi di alto livello presso il Ministero degli Esteri tedesco, tra cui quello di rappresentante permanente della Germania presso la NATO.

L’incontro si inserisce nel quadro delle relazioni diplomatiche bilaterali che vedono la Liguria sempre più al centro di dinamiche internazionali, in un contesto di apertura, scambio e crescita.