Il presidente del consiglio comunale di Genova Claudio Villa entra nel Cal

Genova. Il presidente del consiglio comunale di Genova Claudio Villa è entrato a far parte del CAL, Consiglio delle autonomie locali liguri, come componente di diritto, riportando al plenum (30) il numero dei Consiglieri.

“E’ importante entrare a far parte del CAL in rappresentanza del Consiglio comunale di Genova – afferma Claudio Villa – E’ l’occasione per ribadire la responsabilità ma anche l’attenzione che il Consiglio delle Autonomie Locali deve avere per i temi attinenti la città di Genova e tutti i Comuni della Liguria. Credo sia fondamentale portare all’attenzione del Consiglio stesso le problematiche, le attualità, condividerle con lo spirito di collaborazione e rispetto di tutte le Amministrazioni locali, cercando di traguardare quegli obiettivi che sono comuni a tutti, ovvero andare sicuramente a risolvere le problematiche che i cittadini quotidianamente ci chiedono nelle nostre Amministrazioni locali”.

“Credo che sia importante comunicare tutte le attività che il Consiglio stesso svolge – prosegue Villa – perché gli attori principali siano davvero i cittadini, e siano messi a conoscenza opportuna di tutte le questioni che si discutono, che si approvano o meno in questo contesto. Altrettanto doverosa è la collaborazione stretta tra Amministratori che, ideologicamente, a volte non sono simili, ma certamente devono, in maniera garante della comunità stessa di tutta la Liguria, e in particolar modo per quello che mi riguarda del Comune di Genova, raggiungere obiettivi. È un momento importante, delicato, credo che altrettanto sia necessario il massimo impegno da parte di tutti noi Amministratori”, conclude.

Il CAL



Il Consiglio delle autonomie locali è l’argano, previsto dalla Costituzione, di consultazione e di confronto tra la Regione e le autonomie locali che esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali, e che esprime pareri e osservazioni su progetti di legge e atti di programmazione generale.

Il CAL rimane in carica quanto l’Assemblea Legislativa e si insedia entro 120 giorni dalla data di insediamento dell’Assemblea Legislativa. Anci Liguria ne cura la segreteria tecnica. Segretario generale del CAL è Pierluigi Vinai, Direttore di Anci Liguria.