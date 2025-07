Il Pd in visita all’ospedale Gaslini: “Investire sulle eccellenze e dare risposte ai nuovi bisogni di cura”

Genova. Questa mattina una delegazione di consiglieri regionali del Partito Democratico componenti della commissione Sanità, guidata dal capogruppo in Regione Armando Sanna, dal vicepresidente della Commissione Sanità Enrico Ioculano e dalla responsabile sanità del Pd Liguria Katia Piccardo, ha visitato l’istituto Gaslini di Genova.

Accolti dal direttore generale Renato Botti, da Marisa Alberti e Antonio Grieco della direzione sanitaria, la direttrice amministrativa Isabella Lanzone e quella del Dips Silvia Scelsi, i consiglieri hanno potuto approfondire il quadro delle attività assistenziali, di ricerca e formazione che rendono il Gaslini un punto di riferimento sanitario di rilevanza nazionale e internazionale.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato lo stato di avanzamento dei principali progetti strategici dell’istituto: la riorganizzazione dei percorsi di cura in integrazione con il territorio e le famiglie, lo sviluppo della sanità a distanza e della telemedicina, i programmi di ricerca in genetica, genomica e neuropsichiatria infantile. Particolare attenzione è stata dedicata al tema del transitional care, la presa in carico dei pazienti nel passaggio dall’età pediatrica a quella adulta, e all’emergenza neuropsichiatrica, che ha visto un incremento dei casi del 300% dal 2018, con una domanda di assistenza ormai superiore alla capacità di accoglienza. È stato illustrato un aumento dei posti letto da 11 a 21 ma nonostante incremento non si riuscirà a soddisfare la domanda.

I vertici del Gaslini hanno illustrato inoltre i progetti infrastrutturali in corso, che comprendono importanti iniziative di partenariato pubblico-privato per la realizzazione del nuovo Padiglione Zero (in consegna nel 2027), la modernizzazione tecnologica e la riorganizzazione della logistica e della sterilizzazione. Un investimento di 180 milioni di euro complessivi, compreso il Padiglione Zero, volto a garantire un polo moderno, sostenibile, innovativo e in grado di garantire la qualità della cura.

“Il Gaslini rappresenta un patrimonio della sanità ligure e italiana – dichiarano Sanna, Ioculano e Piccardo – ma deve essere messo nelle condizioni di rispondere ai nuovi bisogni di salute dei bambini e delle famiglie, in un contesto che richiede visione strategica, investimenti e attenzione alla qualità della presa in carico. La politica ha il dovere di accompagnare e sostenere questo percorso”.

Durante la visita sono stati affrontati anche i temi della viabilità, dei parcheggi e delle politiche di mobilità sostenibile del personale, che è stato incentivato ad utilizzare il trasporto pubblico per agevolare le famiglie lasciando a loro il parcheggio auto, oltre al rafforzamento delle collaborazioni internazionali con istituzioni sanitarie e scientifiche di paesi come Usa, Canada, Svezia, Sudafrica e numerosi progetti di cooperazione sanitaria in Africa e Medio Oriente.

“Ringraziamo la direzione e tutto il personale sanitario per la disponibilità dimostrata durante la visita – dichiarano Sanna, Ioculano e Piccardo – e soprattutto per il lavoro straordinario che ogni giorno svolgono a servizio dei bambini, delle famiglie e della comunità. Il loro impegno rappresenta un patrimonio prezioso per la Liguria e per il Paese”.