Il Genoa vince il triangolare: batte il Villareal e pareggia contro l’Oviedo

Indicazioni positive per il Genoa al Trofeo “100 años de Garra” organizzato dall’Oviedo al “Carlos Tartiere”. I rossoblù hanno battuto 3 a 1 il Villareal al termine dei primi quarantacinque minuti. Nel secondo tempo, contro l’Oviedo, un pareggio 0 a 0. Ai rigori gli spagnoli si sono accaparrati il punto aggiuntivo. Pareggio a reti bianche anche tra Oviedo e Villareal.

I rossoblù si aggiudicano il torneo con cinque punti frutto delle vittorie nei minuti di gioco e ai rigori contro il Villareal e del pari nei 45 minuti contro l’Oviedo.

Contro il Villareal, Patrick Vieira schiera il Genoa con il modulo 4-2-3-1. Leali in porta. In difesa Marcandalli e Otoa al centro. Terzini Martin e Norton-Cuffy. Masini e Frendrup coppia di mediani. Messias, Stanciu e Grønbæk alle spalle dell’unica punta Vitinha. Il Villareal risponde con un modulo speculare, Marcelino manda in campo Diego Conde; Altimira, Kambwala, Rafa Marin, Pedraza; Santi Comesaña, Parejo; Buchanan, Yeremy, Danjuma; Gerard Moreno.

Parte forte il Genoa che al 6′ passa in vantaggio con Norton-Cuffy, il disimpegno di Dani Parejo colpisce la schiena del difensore inglese. Al 14′ Kambwala pareggia i conti infilando Leali a seguito di un corner. Masini viene travolto in area al 25′ e il Genoa guadagna così un calcio di rigore. Vitinha sbaglia ma riesce a infilare in rete a seguito della ribattuta del portiere. 2 a 1. I rossoblù incrementano il vantaggio al 40′ quando Messias serve Grønbæk che, tutto solo, deposita in rete. 3 a 1 che rimarrà fino al fischio finale. Nei calci di rigori, che servono per assegnare un punto in più, si impone ancora il Grifone 5 a 3. Segnano Martin, Gronabaek, Vitinha, Stanciu e Messias.

Nella seconda partita da 45 minuti, contro l’Oviedo, Vieira cambia solo alcuni elementi. Sempre Leali in porta. In difesa De Winter al posto di Otoa e Sabelli al posto di Norton-Cuffy. Confermati Marcandalli e Martin come i mediani Frendrup e Masini. Sugli esterni entrano Carboni e Venturino, mentre dietro a Vitinha c’è ancora Stanciu. Entrano poi a partita in corso Siegrist, Malinovsky, Ellertssson, Fini, Thorsby, Cuenca e Colombo. Il match termina 0 a 0. Ai rigori, vince l’Oviedo, fatale per il Genoa l’errore di Colombo che si fa parare il penalty. Hanno segnato il proprio rigore Maliovskyi, Ellertsson e Venturino. Tutti a segno i tiratori spagnoli.

Non convocati Østigard, Vasquez (arrivati da poco), Ekuban (affaticamento muscolare), e giocatori in uscita come Vogliacco, Bohinen, e Papadopoulos.