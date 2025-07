Il collegio provinciale geometri di Genova si dota di un defibrillatore

Genova. Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova annuncia con soddisfazione l’installazione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) presso la propria sede di via Brigata Bisagno 8/ 1-2, attivo a partire dal 3 luglio. Un’iniziativa importante che si inserisce in un più ampio progetto di prevenzione e tutela della salute, che ha visto il suo inizio già prima dei tempi del Covid, volto a garantire un ambiente sempre più sicuro per iscritti, dipendenti e visitatori.

“Abbiamo voluto compiere un gesto semplice ma di grande valore civile e sociale – così il Presidente del Collegio, Stefano Armano – perché la tempestività in caso di arresto cardiaco può fare la differenza tra la vita e la morte. Dotare la sede di un DAE significa assumersi la responsabilità di proteggere le persone che frequentano quotidianamente i nostri uffici ma anche i cittadini tutti.”

Il dispositivo sarà installato in un punto facilmente accessibile e ben segnalato all’interno degli uffici del Collegio. Contestualmente, 13 soggetti della segreteria e del Consiglio Direttivo seguiranno un corso di formazione specifico per l’uso del defibrillatore, organizzato in collaborazione con Croce Rossa Italiana comitato di Genova nella figura della dottoressa Francesca Ministeri.

Questa iniziativa si inserisce in una sempre maggiore sensibilità del Collegio verso i temi della salute e della prevenzione, con l’obiettivo di fare rete e promuovere una cultura della sicurezza anche all’interno della categoria professionale. Inoltre, il Collegio, vede ogni giorno, fra la formazione e la segreteria, un buon numero di visitatori e sembrava corretto supportarli anche dal punto di vista della sicurezza personale. Ma il macchinario viene anche inserito nel circuito delle unità già operative e a disposizione delle urgenze di tutti i cittadini riscontrabili nelle apposite APP.

Il Collegio, infine, si impegna a promuovere momenti informativi per i propri iscritti, affinché anche sui luoghi di lavoro venga incentivata la diffusione dei DAE e della formazione al primo soccorso.

Per informazioni:

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova

Via Brigata Bisagno 8/1-2

www.geometrigenova.it