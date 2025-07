Gruppo Spinelli, il cda approva il bilancio di sostenibilità

Genova. Nel pomeriggio di ieri il consiglio di amministrazione della Spinelli Srl ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2024.

“Nel terzo documento di rendicontazione su base volontaria del gruppo tra i principali aspetti – si legge in una nota – spicca l’impatto economico della sua attività, che nel 2024 ha distribuito alla comunità, fornitori e dipendenti, 154 milioni di euro, pari all’89% del valore economico generato. Significativo anche il dato sulla destinazione della spesa effettuata nel corso dell’anno, che per il 94% è stata rivolta a fornitori locali”.

“Dall’analisi del bilancio emerge anche che su 616 dipendenti diretti, il 49% di essi ha meno di 50 anni, connotando di molte persone giovani il forte spirito di appartenenza che caratterizza il gruppo”.

“Guardando all’impegno ambientale, quattro società del gruppo sono certificate ISO 14001, mentre continuano i benefici scaturiti dagli investimenti mirati ad aumentare le quote di trasporto intermodale e ad abbassare gli impatti del trasporto stradale, che conta di una flotta di camion completamente rinnovata e alimentata con biocarburante, supportata da monitoraggi costanti e programmi di formazione degli autisti sull’eco-guida”.

“Infine – conclude la nota – molto importante il dato sugli infortuni sul lavoro, passati nel corso dell’anno a un totale di 14, di cui 5 in itinere, tutti di lieve entità. Un risultato ottenuto grazie a una politica aziendale che mette le persone al primo posto, in termini organizzativi e di investimenti per la sicurezza, che ha permesso di abbattere di oltre il 66% il dato dell’anno precedente”.

“Il bilancio di sostenibilità – commentato il presidente di Spinelli Srl, Mario Sommariva – per noi non è un punto di arrivo ma di partenza, per migliorare sempre di più e contribuire nei fatti a fare di Genova la capitale del Mediterraneo”.