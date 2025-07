Genova. Un violento temporale con grandine e forti raffiche di vento ha investito Genova nella prima serata di domenica. In vigore fino alla mezzanotte l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal, prolungata fino a lunedì mattina sul Levante. Al momento il bilancio è di due persone rimaste ferite in modo non grave.

Il nubifragio, accompagnato da intensa attività elettrica, ha investito prima il Ponente cittadino per poi spostarsi gradualmente sul centro e sul Levante. Alcuni fulmini sono caduti in centro città, in particolare nella zona del Quadrilatero.

Come previsto il temporale ha portato anche grandine di notevoli dimensioni, con chicchi di 5 centimetri e oltre. Associate alle precipitazioni anche forti raffiche di vento sotto forma di downburst, fenomeno potenzialmente distruttivo.

Si contano infatti diversi danni. Il tetto di lamiera di un capannone è crollato sulla carreggiata in via Argine Polcevera, all’altezza del civico 16 (foto sopra). La strada è stata completamente chiusa al transito dalla polizia locale. Non si registrano feriti. Una donna, invece, è stata colpita da alcuni calcinacci caduti in via Gramsci: è stata portata all’ospedale Galliera in codice verde.

Violento temporale su Genova con grandine e downburst

In piazza Masnata a Sampierdarena un albero è caduto sulla carreggiata appoggiandosi in parte su un semaforo (foto sotto).

In via Burlando, sulle alture di Staglieno, un motociclista in transito è stato colpito dalla caduta di un ramo (foto sotto). L’uomo non ha riportato ferite gravi, ma è stato soccorso dall’ambulanza e portato in codice verde al Galliera.

Problemi alla circolazione per la caduta di rami sono stati segnalati anche in A7, in direzione Milano prima del bivio per la A12, e in Val Varenna, nell’entroterra di Pegli, sulla strada per San Carlo di Cese. Diversi impianti semaforici sono andati in tilt.

La protezione civile ha segnalato l’innalzamento dei rii Fegino, Cantarena, Ruscarolo e Molinassi tra Sestri Ponente e la Valpolcevera, invitando a prestare la massima attenzione. Numerosi i piccoli allagamenti in città. Grazie anche alla rapidità del passaggio, temporalesco, non sono avvenute esondazioni.

La nota positiva riguarda le temperature, che in diverse zone della città sono scese anche sotto i 20 gradi, regalando finalmente un po’ di frescura dopo un’ondata di calore durata quasi una settimana, un record in questo periodo dell’anno.

Nella serata di lunedì, secondo le previsioni Arpal, è atteso il passaggio di un secondo sistema frontale i cui effetti saranno meglio valutati nel prossimo aggiornamento.