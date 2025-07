Ancora una tempesta con grandine su Genova, a Pra’ il vento spezza un palo della luce

Genova. Un nuovo violento temporale con tempesta di fulmini, grandine e colpi di vento ha colpito Genova nella tarda serata di lunedì, un giorno dopo l’episodio di domenica sera che aveva provocato diversi danni in città e il ferimento in modo lieve di due persone.

Un passaggio molto rapido ed estremamente intenso, che non ha risparmiato i suoi effetti al suolo. In via della Torrazza, nell’entroterra di Pra’, un palo della luce è crollato sulla carreggiata, spezzato dal vento. In via Manuzio, a San Fruttuoso, un albero è caduto in strada.

Diversi tombini sono saltati provocando allagamenti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.

Screenshot da Windy.com

Arpal non aveva emesso l’allerta meteo, ma aveva avvisato del nuovo peggioramento in serata. La linea di instabilità temporalesca estesa sulla Pianura Padana in senso longitudinale è riuscita ad agganciare il Mar Ligure, bacino formidabile di energia perché surriscaldato, e ha preso in pieno la città. Sensibile il calo delle temperature.