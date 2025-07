Genova. Torna la Grande Crono di Genova, gara di ciclismo a cronometro quest’anno in programma sabato 26 e domenica 27 luglio, e per due giorni scattano divieti e modifiche alla viabilità in Valbisagno, sede della competizione.

La gara ciclistica è organizzata dalla A.S.D. Polizia Locale di Genova, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio IV Media Valbisagno, e si svolgerà lungo le strade di Via Adamoli e Via Pedullà.

Sabato 26 luglio 2025, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 (e comunque fino a cessate esigenze), proprio per la Grande Crono di Genova verranno adottate le seguenti modifiche alla circolazione:

Presso l’intersezione tra la variante al ponte Fleming e via Adamoli , saranno imposte direzioni obbligatorie: diritto sul ponte Fleming ponente e sinistra in via Adamoli mare .

In via Adamoli , direzione monte, in corrispondenza dell’isola spartitraffico rialzata (variante al ponte Fleming), sarà imposto il passaggio obbligatorio a destra , con opportuna segnaletica (frecce di passaggio obbligatorio). La manovra sarà assistita da movieri dell’organizzazione , dotati di bandiere arancioni per indurre i conducenti a rallentare. I movieri dovranno indossare indumenti a norma secondo l’art. 37 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Su ponte Fleming , in direzione levante, all’intersezione con via Adamoli sarà obbligatorio svoltare a destra (direzione mare).

In Salita Sant’Eusebio sarà vietata la circolazione con chiusura delle barriere. All’intersezione con via Montelungo dovrà essere posizionato un segnale di “Strada chiusa a 150 metri” all’altezza del civico 9.

In via Gualco (controviale) , nel tratto compreso tra ponte al Campo XXV Aprile e il fornice della via Pedullà , sarà attivato il doppio senso di circolazione per consentire il passaggio ai residenti e ai titolari delle attività commerciali della zona.

Ponte Solimano sarà interdetto al traffico, ad eccezione dei residenti che devono raggiungere la via Solimano (e viceversa), i quali potranno attraversare via Adamoli perpendicolarmente quando possibile, con il supporto dell’organizzazione. All’intersezione tra ponte Solimano e via Struppa sarà possibile svoltare a sinistra in direzione mare solo in presenza della Polizia Locale.

Sul ponte al Campo XXV Aprile (attualmente a senso unico levante/ponente), sarà istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i residenti della via Gualco e per i titolari delle attività commerciali ubicate nella stessa. L’attraversamento perpendicolare della via Pedullà sarà consentito, quando possibile, con l’assistenza del personale dell’organizzazione.

In via Pedullà , per i veicoli in direzione mare, all’intersezione con ponte Green sarà obbligatorio svoltare a destra (direzione ponente).

Su ponte Green , in direzione levante, all’intersezione con via Pedullà sarà obbligatorio svoltare a sinistra in direzione monte.

Presso la variante tra ponte Green e via Pedullà , saranno imposte le direzioni obbligatorie diritto e destra per i soli veicoli provenienti dalla zona commerciale.

Divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia nella via Pedullà , a partire dall’intersezione con ponte N. Green (escluso), e nella via Adamoli fino all’intersezione con ponte Fleming (escluso).

Domenica 27 luglio 2025, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 (e comunque fino a cessate esigenze), saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

Divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia nella via Pedullà, dall’intersezione con ponte Tollari (escluso) proseguendo in via Adamoli fino all’intersezione con ponte Fleming (escluso).

All’intersezione tra variante ponte Green e via Pedullà, sarà obbligatoria la direzione diritto (ponente) per i soli veicoli provenienti dalla zona commerciale. L’attraversamento perpendicolare sarà agevolato, quando possibile, dal personale dell’organizzazione.

Su ponte Green, in direzione levante, all’intersezione con via Giò Batta Cardinale sarà obbligatorio svoltare a sinistra in direzione monte.

In via Pedullà, per i veicoli diretti a mare, all’intersezione con via L. Canepa sarà obbligatorio svoltare a destra su ponte Tollari (direzione ponente).

Sul raccordo tra via L. Canepa e passo chiuso Rosata, fino allo stipite del civico 9 A/R di via Rosata, saranno collocati 3 segnali di doppio senso di circolazione con 15 coni a separazione dei sensi di marcia. Sul lato ponente del raccordo (tra passo chiuso Rosata e via L. Canepa) sarà inoltre previsto divieto di sosta.

Sul ponte al Campo XXV Aprile sarà confermato il doppio senso di circolazione, esclusivamente per i veicoli dei residenti di via Gualco e dei titolari delle attività commerciali, con attraversamento perpendicolare della via Pedullà agevolato dal personale dell’organizzazione.

Ponte Solimano sarà chiuso al traffico, salvo per i residenti diretti o provenienti da via Solimano, che potranno attraversare perpendicolarmente via Adamoli con l’assistenza dell’organizzazione. Anche in questo caso, all’intersezione con via Struppa sarà consentita la svolta a sinistra in direzione mare solo se presente la Polizia Locale.

Via Gualco (controviale), tra ponte al Campo XXV Aprile e il fornice di via Pedullà, sarà percorribile in entrambi i sensi per residenti e commercianti della zona.

In Salita Sant’Eusebio resterà il divieto di circolazione, con barriere chiuse. All’intersezione con via Montelungo sarà posizionato un cartello di “Strada chiusa a 150 metri” all’altezza del civico 9.

Su ponte Fleming, in direzione levante, sarà obbligatorio svoltare a destra in via Adamoli (direzione mare).

In via Adamoli, direzione monte, sarà mantenuto l’obbligo di passaggio a destra in corrispondenza della variante al ponte Fleming, con l’assistenza di movieri dotati di bandiere arancioni, incaricati di favorire la sicurezza e il rallentamento dei veicoli.