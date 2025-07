Genova. La magia del jazz approda al porto antico di Genova. Fondazione Carige presenta il Gran Galà del jazz, evento che riunisce sullo stesso palco quattro stelle internazionali della musica: John Patitucci, Joey Calderazzo, Dado Moroni e Christian Meyer.

Con la direzione artistica di Zenart Management, la serata offrirà al pubblico un’esperienza all’insegna della grande musica, della passione e dell’improvvisazione. Appuntamento a domenica 27 luglio alle ore 21.30 nella suggestiva cornice di Piazza delle Feste.

John Patitucci, considerato tra i più influenti bassisti contemporanei, è noto per le sue collaborazioni con Chick Corea, Wayne Shorter, Herbie Hancock e Sting. Vincitore di due Grammy Awards e più volte nominato per il prestigioso riconoscimento, Patitucci è celebre per il suo approccio innovativo al basso elettrico e acustico, che fonde tradizione jazzistica, groove moderno e sperimentazione armonica.

Al suo fianco ci sarà Joey Calderazzo, uno dei pianisti più raffinati del panorama jazz statunitense. Storico collaboratore di Michael Brecker e membro per oltre due decenni del quartetto di Branford Marsalis, Calderazzo è noto per la sua tecnica impeccabile e per uno stile espressivo, lirico e al tempo stesso potente.

L’Italia sarà rappresentata da due nomi d’eccezione: Dado Moroni, orgoglio del jazz nazionale, è un artista dalla carriera internazionale che lo ha visto calcare i palcoscenici di tutto il mondo, suonando con leggende come Ron Carter, Ray Brown e Clark Terry. Dotato di un tocco personale e di uno swing inconfondibile, Moroni è una figura centrale del jazz europeo contemporaneo.

Alla batteria, infine, salirà sul palco Christian Meyer, musicista versatile e amatissimo dal pubblico italiano, noto tanto per la sua lunga militanza in Elio e le Storie Tese quanto per una carriera jazzistica ricca di collaborazioni di prestigio. Meyer porterà in scena la sua inconfondibile precisione ritmica e un’energia capace di dare forma e dinamismo a ogni nota.