Giustizia minorile, i garanti liguri sottoscrivono l’appello nazionale: “No alla deriva repressiva in atto”

Genova. Anche dalla Liguria arriva un segnale chiaro a sostegno dell’appello urgente per la giustizia minorile promosso da Defence for Children Italia, insieme ad Antigone, Libera e numerose altre realtà impegnate nella tutela dei diritti umani.

Il garante regionale per le persone private della libertà personale, Doriano Saracino, e la garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Guia Tanda, hanno aderito all’iniziativa, che punta a fermare “la deriva repressiva in atto” e chiede un ripensamento profondo del sistema. L’appello, condiviso da numerose associazioni, verrà nei prossimi giorni portato anche alle Nazioni Unite, con una segnalazione ufficiale sul mancato rispetto degli standard internazionali da parte dell’Italia.

A preoccupare è soprattutto l’effetto delle recenti misure, come il Decreto Caivano, che ha ampliato il ricorso al carcere per i minori, proprio in un momento in cui la criminalità minorile è in calo. Il sistema penale minorile si sta trasformando, in peggio: meno percorsi educativi, più punizioni, con un forte impatto sui ragazzi più vulnerabili, come i minorenni stranieri non accompagnati e quelli privati del supporto familiare. Categorie di giovani che hanno già subito significative negligenze e violazioni dei propri diritti fondamentali.

Giustizia minorile, la garante per i diritti dell’infanzia: “Serve una struttura per minori autori di reato”

La realtà ligure tra l’altro ha delle specificità: la mancanza di un istituto penale per minorenni obbliga spesso a trasferire i giovani in strutture fuori regione, interrompendo ogni possibilità di presa in carico, accompagnamento e reinserimento sul territorio. Su questo punto si concentra anche l’intervento della garante per l’infanzia e l’adolescenza della Liguria, Guia Tanda, che ha voluto sottolineare come la violazione dei diritti dei minori si stia aggravando.

“Alla devianza minorile corrisponde una crescente violazione dei diritti fondamentali dell’infanzia – afferma Tanda –. I dati sulla violenza domestica parlano chiaro: l’87% dei maltrattamenti sui minori avviene in famiglia. E i minori stranieri non accompagnati spesso non ricevono un’accoglienza adeguata, mancano figure educative, mediatori culturali, supporto psicologico. Il Comune di Genova ha fatto passi avanti con l’apertura di un centro sanitario per i ‘msna’ e la presa in carico di oltre 120 ragazzi, ma le risposte devono essere più strutturate”

“Sto partecipando a un progetto che prevede la creazione di una struttura dedicata ai minori autori di reato, tra i 14 e i 21 anni, con équipe specializzate e un approccio realmente rieducativo – prosegue – È l’unica strada possibile se vogliamo rispettare il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Non possiamo accettare che giovani fragili finiscano in circuiti penali adulti, come accaduto recentemente a Marassi. Occorre agire subito”.

Doriano Saracino, garante ligure per i detenuti: “L’approccio punitivo è sbagliato”

“Ho aderito con convinzione all’appello promosso da Defence for Children – dichiara il garante ligure per le persone detenute, Doriano Saracino – perché l’approccio punitivo che sta prendendo piede è sbagliato in generale, ma lo è ancora di più quando parliamo di minori. Aumentare le pene non significa aumentare la sicurezza: i dati dimostrano che la repressione non riduce i reati, anzi spesso li aggrava, soprattutto tra i più giovani. In Liguria non ci sono istituti penali minorili, ma incontro molti ragazzi che sono passati, spesso trasferiti più volte, da un istituto all’altro. Così non si costruisce nessuna relazione educativa. Serve invece più scuola, più lavoro, più supporto. Serve ripensare radicalmente la pena, partendo dai giovani. Se manca un nuovo Basaglia per il sistema penale minorile, allora possiamo esserlo collettivamente”.

Defence for Children: “Straordinaria risposta all’appello”

“La straordinaria risposta all’appello dimostra che nel nostro Paese e nella nostra Regione continua a vivere una cultura dell’infanzia e della giustizia minorile fondata sull’educazione e sull’opportunità – spiega Pippo Costella, direttore di Defence for Children Italia –. Le recenti politiche, al contrario, si fondano su interventi repressivi, decretazioni d’urgenza e logiche emergenziali, lontane da ogni visione educativa e in netto contrasto con i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Intendiamo proseguire questa battaglia, anche presentando una segnalazione formale alle Nazioni Unite, per chiedere all’Italia di fermare la deriva in corso e ristabilire una giustizia davvero a misura di minorenne”.

L’appello, già sottoscritto a livello nazionale da moltissime organizzazioni, autorità di garanzia e professionisti, chiede tra le altre cose l’abolizione del Decreto Caivano, l’assunzione di educatori specializzati, la chiusura delle sezioni minorili nei carceri per adulti e il rafforzamento di tutte le misure alternative alla detenzione.