Giglio Bagnara in chiusura, ultimi saldi: in vendita anche arredi e oggetti iconici del negozio

Genova. Anche da Giglio Bagnara a Sestri Ponente sono iniziati i saldi estivi, gli ultimi prima dell’annunciata chiusura della storica attività nel 1869. Ma la novità, oltre all’assortimento tradizionale, è che in vendita ci sono anche i Troppo belli per essere dimenticati: arredi, luci, manifesti, attrezzature e oggetti iconici del negozio degli ultimi centocinquant’anni. Sono già molti i clienti, tra privati e commercianti da tutta Italia, che in questi giorni si stanno recando presso il negozio di via Sestri per portarsi via un ricordo.

“Il nostro personale, anche in questa fase finale così difficile per tutti, continua a rappresentare il riferimento fondamentale della vita aziendale”, commenta Enrico Montolivo, liquidatore della società, sottolineando il ruolo del fattore umano.

Giglio Bagnara è in liquidazione e continua a lavorare fino alla cessazione dell’attività, prevista per la fine di ottobre. Il negozio di via Sestri è aperto tutti i giorni dal lunedì pomeriggio al sabato (9.30-12.30 e 15.30-19.30), con offerte promozionali senza precedenti. L’assortimento su 4.000 metri quadrati di superficie netta di vendita (fino ad oggi il più grande department store di Genova) comprende i marchi Gant, Brooksfield, Malìparmi, Max Mara, Marella, Colmar, Lacoste, Bomboogie, Facib e Alea.

Insieme all’attività storica, Giglio Bagnara ospita Juice (rivenditore Apple), Mondadori Bookstore, Intimissimi, Pam Local, DM ed Enoteca Squillari. “L’attuale impegno comune e la nostra speranza per il futuro è che molte di queste insegne di qualità possano rimanere in via Sestri”, sottolinea Montolivo.

Ad oggi l’ipotesi più plausibile è che i locali possano finire nelle mani di Cdp, con l’idea di mantenere una struttura di vendita al piano terra e destinare gli altri piani all’Academy di Fincantieri e a residenze per i dipendenti, destinati ad aumentare col ribaltamento a mare. Questa strada garantirebbe anche il futuro occupazionale dei dipendenti.