Su Genova il sole dopo la tempesta ma questa sera attese nuove piogge (e attenti al mare)

Genova. Il fronte perturbato che nella serata di domenica 6 luglio ha portato pioggia, raffiche di vento e grandine su Genova e su diverse località della Liguria è stato per fortuna rapido e non ha provocato grossi danni: calcinacci caduti, il tetto di un capannone volato sulla strada lungo via Perlasca, quattro feriti lievi, tra cui un motociclista colpito da un albero caduto, qualche allagamento puntuale.

L’effetto più evidente, e lieto, del blitz di maltempo è stato un abbassamento consistente delle temperature che, soprattutto sui valori massimi, si stanno finalmente riavvicinando alla media stagionale con un calo, in alcuni casi, anche di 10 gradi rispetto alla settimana scorsa, quella dei sei “bollini rossi” consecutivi.

Al momento la temperatura a Genova è di 25 gradi. La minima della notte in Liguria è stata registrata a Colle di Nava ed è stata di 10.8 gradi a Colle di Nava. La rete Omirl segnala alle 12 come valore più elevato fin qui registrato 29.7 gradi a Ventimiglia.

Si attende, però, un nuovo peggioramento dei fenomeni atmosferici in serata con possibili piogge e grandine, associati a colpi di vento, a partire già dal pomeriggio. Il maltempo interesserà, a dire il vero, tutto il Nord Ovest. E attenzione alle mareggiate, soprattutto sulle coste esposte al Libeccio. Le mareggiate potranno essere anche intense a Levante.

A partire da martedì è prevista invece una nuova rimonta dell’anticiclone con tempo stabile e soleggiate. Le temperature torneranno a salire ma su livelli più accettabili rispetto ai record della settimana scorsa.