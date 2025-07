Il Genoa vince 3-2 contro il Mantova e vede il ritorno di Ostigard

Moena. Continua il percorso di avvicinamento verso la nuova stagione del Genoa di Patrick Vieira. Oggi i rossoblù erano impegnati contro il Mantova per la seconda amichevole stagionale.

I biancorossi si sono impegnati parecchio per un test match particolarmente probante per loro. Infatti sono riusciti a passare in vantaggio con Radaelli capitalizzando una delle poche occasioni avute. Il Grifone, prima e dopo quel momento, ha voluto impostare la gara sulla pressione alta sui portatori avversari: una richiesta decisamente importante per il calcio di Vieira, così da riuscire a creare gioco il più vicino possibile all’area di rigore avversaria. Il primo tempo finisce 1-0 per la squadra mantovana che alla ripresa viene rimontata grazie ai gol di Mercandalli e Venturino. In entrambi, prima con un ottimo cross da corner e poi una punizione, è stato bravo Stanciu che si piazza di diritto tra i più positivi del giorno. Dopo il rigore del pareggio (molto dubbio) trasformato da Galoppini, il Genoa si è ributtato in avanti per cercare il gol del nuovo e definitivo vantaggio che arriva con il colpo di testa di Thorsby, ben servito da Malinovskyi.

Passando al mercato, continua l’attesa per Lorenzo Colombo in attacco ma il “nuovo” nome si è delineato proprio oggi: si usano le virgolette perché per la difesa è in arrivo il ritorno di Leo Ostigard, in rossoblù nel 2022 prima di approdare tra Napoli, Hoffenheim e Rennes. Un innesto importante per il reparto arretrato soprattutto per la capacità nel gioco aereo, potenza, dinamismo e un carattere da leader.