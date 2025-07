Genoa, raggiunta quota 20.000 abbonati

Genova. Subito un ottimo risultato per la nuova campagna abbonamenti 2025/2026 del Genoa. Oggi è stata raggiunta quota 20.000 abbonati, un dato importante raggiunto prima del weekend. Un’altra grande affluenza da parte del pubblico rossoblù.

Queste le tempistiche: conferma del posto (dal 20 giugno al 13 luglio compreso); cambio del posto settori Distinti e Tribuna (15 e 16 luglio). Le prelazioni possono essere fatte sul sito ufficiale Genoa Cfc, al Ticket Office di via al Porto Antico 4 – Genova (orario 10-19: aperto 7 giorni su 7), al Genoa Store via Vittorio Veneto 48 e a Chiavari (da lunedì a sabato: ore 10-14 e 15-19); nelle ricevitorie Vivaticket (non abilitate al cambio posto nei giorni 15 e 16 luglio). Per i diversamente abili il 17 luglio solo al Ticket Office al Porto Antico con comunicazione specifica a seguire.

C’è stato poi l’annuncio da parte dell‘Associazione Club Genoani del “Torneo Solidale Genoa Club” di calcio a cinque. La partecipazione è riservata a tutti i club del Genoa e ai suoi tesserati. L’evento si svolgerà presso la struttura dell’associazione “Music for Peace”.