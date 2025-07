Genoa, ecco la maglia home 2025-2026: spiccano i dettagli in giallo

Genova. Il Genoa ha svelato la nuova maglia per la stagione 2025-2026. Anche quest’anno continua la collaborazione con Kappa, giunta alla terza stagione consecutiva.

Questa la nota del club: “Una foggia assai innovativa pur nel solco di un richiamo alla simbologia ed elementi visivi che incarnano la tradizione, lo spirito del club e l’amore dei genoani. Ogni dettaglio è ispirato all’iconico stemma, che viene scomposto per essere ridistribuito e dar vita così a un design unico e suggestivo. Il logo del Grifone campeggia con fierezza al centro della maglia vicino al cuore. Sul retro del collo spicca la Croce di San Giorgio, emblema araldico della città di Genova e rappresentato sulle divise fin dal 1913. I dettagli gialli, altra novità di rilievo, richiamano margini e cornici dello stemma, rappresentando una sottolineatura chiave nella campagna visiva”.

La collezione è al centro della campagna ‘Born to shine’, ideata in collaborazione con l’agenzia No Panic e il fotografo Paolo Pettigiani. Gli scatti, ambientati in alcuni luoghi emblematici del capoluogo ligure – tra spianata Castelletto, carruggi e panorami – hanno l’obiettivo di esaltare il legame tra squadra, città e sostenitori.

Dal punto di vista tecnico, la maglia Home è realizzata in tessuto ultraleggero Pro Kombattm con tecnologia Hydroway Protection, che garantisce, secondo la nota diffusa, un’ottima performance per la gestione di umidità e calore. Le cuciture piatte e i pannelli in mesh stretch sui fianchi assicurano massimo comfort, libertà di movimento e nessuna controindicazione.

La collezione Home comprende le versioni Kombattm Pro (120 euro) maschile e femminile, Kombattm (85 euro), Kit junior (49 euro) oltre a pantaloncini e calzettoni. La nuova maglia è acquistabile negli store ufficiali Genoa, sull’e-commerce genoacfc.it, su kappa.com e in selezionati punti vendita Robe di Kappa.