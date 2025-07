Genoa, prosegue la preparazione a Moena. Bani sempre più vicino al Palermo

Moena. Prosegue in Trentino la preparazione del Genoa di mister Vieira. La squadra, sotto gli occhi del club ceo Blazquez, del consigliere Rat e del ds Ottolini, ha svolto una seduta mattutina, dopo la doppia di ieri.

Parte atletica, tattica, partitine e alta intensità con il pallone il menù odierno.

Per quanto riguarda i giocatori Norton-Cuffy e Otoa si sono uniti ai compagni per gran parte del tempo. Ankeye ha iniziato il rientro graduale in gruppo. Hanno proseguito lavori specifici, o riabilitativi, Ellertsson, Grønbæk e Messias, frenati dagli acciacchi di stagione o destinatari di tabelle personalizzate a scopo preventivo.

Sabato alle 16 amichevole con il Mantova al “Benatti”con biglietti acquistabili prevendita web sul sito genoacfc.it. Probabilmente si giocherà sotto gli occhi del presidente Sucu, che raggiungerà la squadra per il fine settimana. In arrivo anche gli sponsor per vivere atmosfera del ritiro. Venerdì sera la presentazione ufficiale della squadra a Moena con ospiti sul palco alla festa un artista insieme a un influencer ancora non rivelati.

Sul fronte mercato il Genoa ha provato a respingere la proposta del Palermo su Bani, ma le ultime notizie di radiomercato sembrano propendere per una separazione tra i rossoblù e il suo capitano.

Intanto la società ha ufficializzato lo staff tecnico, con l’uscita dello storico preparatore Alessandro Pilati com’era nell’aria.

Vieira Patrick (allenatore)

Wilson Kristian (vice allenatore)

Unzué Aitor (collaboratore tecnico)

Murgita Roberto (collaboratore tecnico)

Picone Gaspare (preparatore atletico)

Jahier Guillaume (collaboratore tecnico performance)

Rolli Francesco (collaboratore tecnico)

Scarpi Alessio (preparatore portieri)

Raggio Garibaldi Stefano (preparatore portieri)

Vecchi Mirco (match analyst)

Ali M’Bae Hacim Halim (collaboratore tecnico – match analyst)

Folle Lorenzo (collaboratore tecnico – match analyst)