Genoa a Moena, la preparazione targata Vieira è fatta di meno corsa e più intensità

Genova. “In Italia c’è troppa corsa negli allenamenti”. Quante volte Patrick Vieira lo ha detto nel corso della sua prima esperienza in rossoblù nei momenti di chiacchierata libera con i giornalisti.

E ora, con la possibilità di gestire in prima persona la preparazione, il mister sta applicando la sua filosofia che è un mix di esperienza degli allenamenti in Inghilterra e quello che ha appreso sul calcio italiano.

Correre di meno non significa che i giocatori non saranno preparati atleticamente, anzi. Vieira fa dell’intensità un bandiera, senza dimenticare il pallone, però. Anche in questo caso sarà il campo a determinare se l’idea del mister sarà vincente.

Intanto il calciomercato prosegue anche in ottica sfoltimento della rosa: risolti i contratti di Aramu e Yalcin. Accornero è ufficiale alla Carrarese con un diritto di recompra per il Grifone. Ecco l’elenco dei giocatori arrivati in Trentino: Ankeye, Bani, Bohinen, Cuenca, De Benedetti, De Winter, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Gronbaek, Fini, Frendrup, Leali, Lysionok, Malinovskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Messias, Norton-Cuffy (dal 19 luglio), Otoa, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Venturino, Vitinha, Vogliacco. Vasquez raggiunerà il gruppo più avanti.

C’è attesa per la finalizzazione dell’operazione Valentin Carboni, un innesto di qualità che però potrebbe avere come contropartita all’Inter una corsia preferenziale su De Winter.

Mercoledì 16 (domani), intanto subito un test con il Fassa Calcio alle 17:30 (su Youtube diretta gratuita per gli iscritti My Genoa).

Settore giovanile, ufficializzati i quadri dirigenziali

Intanto il Genoa ha anche ufficializzato i quadri dirigenziali del settore giovanile agonistico maschile, in aggiunta ai nominativi degli allenatori assegnati alla guida della rappresentative.

Responsabile Settore Giovanile: Roberto Trapani

Coordinatori area sportiva e scouting: Enrico Ascheri e Ivan Ciletti

Coordinatore metodologico: Stefano Ghisleni

Coordinatore società affiliate in Italia e nel mondo: Antonio Corbellini

U20: Allenatore Jacopo Sbravati

U18: Allenatore Federico Moretti

U17: Allenatore Domenico Criscito

U16: Allenatore Gennaro Ruotolo

U15: Allenatore Alessandro Maroni

U14: Allenatore Cristiano Francomacaro