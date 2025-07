Genoa, la storia particolare dell’attaccante Debenedetti: era centrocampista, stava per smettere e ora si gioca le sue carte

Moena. Ieri contro il Fassa si è visto il classe 2003 Alessandro Debenedetti, autore di una doppietta. Di Finale Ligure, si tratta di un profilo di attaccante ormai difficile da trovare per struttura fisica e interpretazione del ruolo: abbinata alla sua qualità, reincarna ancora il profilo del centravanti puro. Reduce da due anni molto importanti con il Mantova che sono solo dei capitoli di una storia ricca di sacrifici, cambiamenti e miglioramenti.

Ma anche di ripensamenti perché dopo aver svolto buona parte di percorso giovanile, in piena adolescenza, aveva pensato di smettere. La sua “seconda vita calcistica” al Finale, tuttavia, è stata fondamentale per poter riattivare quel fuoco che si trova dentro ogni giovane calciatore.

Unitosi alla formazione degli Allievi, viene notato in Prima Squadra da Pietro Buttu, allenatore giallorossoblù ora al Derthona. Fino a quei momenti, Debenedetti era centrocampista e continuava a giocare in quel ruolo. Poi l’infortunio dell’attaccante titolare porta il tecnico all’idea che farà svoltare la carriera del giocatore: in attacco ci va “Debe”. Piano piano il suo rendimento, insieme alla sua struttura fisica, cresce esponenzialmente fino a diventare il giocatore di riferimento della squadra. Quattordici i gol in Eccellenza nella sua stagione che lo lancerà nel calcio professionistico, trovando per la prima volta i colori rossoblù del Genoa.

In Primavera 2 incontra sulla sua strada un ex attaccante niente male che poi entrerà nella storia del club anche da allenatore: Alberto Gilardino, il mister del ritorno in Serie A. Da “Gila” un percorso di formazione avanzato continuato anche con il tandem Agostini-Sgambato finendo la stagione con il ritorno in Primavera 1 e diciotto reti segnate in ventiquattro partite. In seguito il biennio al Mantova condito dalla vittoria del campionato di Serie C e la salvezza in Serie B nell’anno successivo. In cadetteria ha messo a segno quattro reti, diventando un giocatore decisivo per il mantenimento della categoria e ben voluto dalla piazza. Anche il prestito mantovano ha rappresentato una tappa formativa visto il modo di intendere il calcio di Pozzanzini, più “giochista” rispetto a Gilardino.

Con la fine del prestito arriviamo ai nostri giorni, nei quali il classe 2003 è impegnato al ritiro di Moena con il Genoa. Viverlo sarà una bella occasione per confrontarsi giornalmente con giocatori di Serie A e, ovviamente, giocarsi le proprie carte facendosi dagli occhi attenti di mister Patrick Vieira.