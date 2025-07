Genoa, la situazione mercato: per la difesa piace Facundo Gonzalez

Genova. Sono iniziati i preparativi preliminari per la prossima stagione e il Genoa di Patrick Vieira vuole farsi trovare subito pronto. Primi lavori al “Signorini” con intensità graduale, tanti sorrisi e dietro le quinte il solito sguardo al calciomercato.

Qualche giorno fa avevamo raccontato della situazione. Esterno di qualità a destra e attaccante sono le priorità, nel mirino sempre Tengstedt, Carboni (dato molto vicino nelle scorse ore) e da valutare la possibilità del ritorno di Cornet. Spunta invece una novità importante per Junior Messias che va verso il rinnovo con il club rossoblù. La partenza di Ahanor mette la necessità di un vice-Martin, così come può essere utile un centrale di centrocampo per far rifiatare i titolarissimi Frendrup, Thorsby e Masini. Ma anche la casella del difensore, quella del vice-Vasquez, sembra essere attenzionata.

Un nome emerso nelle ultime ore proprio su quest’ultimo reparto è quello di Facundo Gonzalez. Il difensore classe 2003, di proprietà della Juventus, conosce già la città avendo giocato nella Sampdoria nella stagione 2023-2024 con Pirlo. Un profilo che al Genoa sembra piacere molto, la situazione è da monitorare nei prossimi giorni.