Genoa-Colombo, è fatta: l’annuncio rossoblù “alla Cristoforo”

Genova. Con un cognome così prestigioso per Genova era pressoché scontata la grafica di presentazione che il club rossoblù avrebbe realizzato per annunciarlo. Difatti eccola: non si chiama Cristoforo e non è un esploratore ma è il nuovo attaccante del Genoa. È ufficiale, Lorenzo Colombo è rossoblù.

Il classe 2002 arriva in prestito dal Milan con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per lui 100 presenze in Serie A e 15 reti con le maglie di Milan, Lecce, Monza ed Empoli. Due europei disputati con la Nazionale U21 dopo aver militato in tutte le selezioni azzurre giovanili.

Dai contenuti pubblicati, alcuni presso la Casa di Cristoforo Colombo, si scopre che indosserà la maglia numero 29.