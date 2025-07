Genoa, Ahanor all’Atalanta per 20 milioni: cessione monstre che però divide i tifosi

Il Genoa incassa 16 milioni più 4 di bonus dall’Atalanta per la cessione di Honest Ahanor. Nel primo pomeriggio il giocatore ha svolto le visite mediche. L’esterno sinistro italonigeriano lascia il Grifone dopo appena 6 presenze in Serie A condite da un assist. L’esordio in Serie A per il classe 2008 nato ad Aversa era stato lo scorso settembre contro la Juventus.

Un’offerta irrinunciabile viste le poche presenze del giocatore, utile per trattenere altri pezzi pregiati e per poter risolvere la questione prima punta. Anche se serpeggia tra parte della tifoseria il malcontento per quella che potrebbe rivelarsi una cessione frettolosa.

Una stagione in più al Genoa avrebbe probabilmente dato a Vieira una soluzione in più in campionato e fatto lievitare il prezzo del cartellino. L’idea che il club del nuovo presidente Sucu non abbia la forza di trattenere un talento in erba per almeno un anno non è di certo gradita. D’altronde se come riporta La Gazzetta dello Sport si sono mossi anche Milan, Chelsea, Roma e Monaco sul potenziale del calciatore non dovrebbero esserci grossi dubbi.

Pochissime presenze quest’anno dovute principalmente agli infortuni. Anche questo potrebbe aver pesato nella scelta del Genoa di privarsene subito.

La cifra sborsata dal club bergamasco inserisce l’operazione nella top ten delle cessioni più onerose per giocatori Under 17, secondo la graduatoria che Sky Sport ha stilato sulla base dei dati Trasnfermarkt.

C’è però un precedente che sembra dare ragione al Genoa. I 20,9 milioni pagati dal Monaco per Pietro Pellegri sono stati un vero e proprio affare vista la carriera mai decollata dell’attaccante.

A fine stagione si vedrà se l’operazione è stata azzeccata o se dalle parti del Signorini ci si mangerà le mani. Al momento, che è quello che conta, un’operazione che pare di buon senso pur con qualche interrogativo che aleggia.