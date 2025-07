Sei gattini appena nati abbandonati in un bidone: salvati da un operatore Amiu

Genova. Sei gattini in un bidone destinato ai rifiuti organici in alta Valpolcevera, a rischio morte non solo per fame e soffocamento, ma anche per il forte temporale che si è abbattuto sulla città.

A trovarli è stato Francesco, un dipendente Amiu che durante il turno di raccolta si è accorto che qualcosa si muoveva dentro un bidone dell’organico e ha trovato i gattini.

Zuppi d’acqua, un po’ spaventati ma vivi, sono stati messi al sicuro dallo stesso Francesco, che li ha portati in un negozio di Ceranesi dove, grazie al passaparola e a un po’ di fortuna, hanno tutti trovato casa.

Da chiarire adesso se sia stata sporta denuncia, visto che l’abbandono di animali, tra l’altro in un modo così crudele e dall’esito scontato, è perseguibile penalmente e comporta con la nuova legge anche il carcere.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere avvenuto in città. A giugno tre gattini erano stati trovati vicino a un bidone sulle alture di Pegli, mentre a Marassi alcuni commercianti ne avevano salvati altri ancora una volta dal bidone.