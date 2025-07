Gaslini, Rsu in allarme: “Esternalizzazioni mettono a rischio il personale”

Genova. La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) dell’Istituto G. Gaslini, in un verbale congiunto con le lavoratrici e i lavoratori, ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo i progetti dell’Amministrazione che potrebbero portare “all’esternalizzazione di alcuni servizi”. L’attenzione si concentra in particolare sui settori della logistica, inclusi magazzini, trasporti e sterilizzazione.

La RSU, in un verbale trasmetto oggi attraverso una nota stampa, ha indicato che le motivazioni addotte per l’esternalizzazione di questi servizi non sarebbero pienamente supportate da analisi costi/benefici o da garanzie di un effettivo miglioramento della qualità. Al contrario, viene evidenziato come precedenti re-internalizzazioni abbiano generato risparmi.

Un’altra preoccupazione riguarda il personale: secondo la RSU, non vi sarebbero garanzie per la continuità lavorativa del personale interinale che opera da tempo in questi settori. Si stima che l’esternalizzazione potrebbe incidere su circa 30 posti di lavoro pubblici all’interno dell’Istituto.

Il verbale ha inoltre messo in luce una situazione di carenza di organico in diversi profili, tra cui quello sanitario, amministrativo e tecnico. Si segnalano ritardi nel pagamento del premio di produzione 2024 e la mancata applicazione di alcuni istituti contrattuali previsti per la ricerca, inclusa la stabilizzazione del personale precario entro la fine dell’anno. La RSU ha anche evidenziato la mancata applicazione delle graduatorie di mobilità interna.

La RSU ha richiesto la sospensione del progetto di Partenariato Pubblico Privato e di appalto per i settori menzionati, e la garanzia di un percorso di stabilizzazione per il personale interinale. È stato inoltre sollecitato un confronto con la Direzione per discutere il futuro dell’Ospedale e per riprendere relazioni sindacali costruttive. La RSU ha dichiarato che, qualora le richieste non venissero prese in considerazione, si riserverà di intraprendere iniziative per tutelare la natura pubblica dell’Istituto e i diritti dei lavoratori.